Huawei Nova 7 может получить процессор Kirin 985

2020-04-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei Nova 7; [16]
Китайская компания Huawei готовит к выходу новую линейку смартфонов Nova 7. В просторах интернета появились некоторые подробности о новиках.

В новую линейку войдут два смартфона: Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro. По слухам сети, новинки получат новый фирменный процессор Kirin 985. Этот процессор построен по 7-нанометровому техпроцессу EUV с фирменным модемом Balong 5000, который поддерживает сети пятого поколения 5G.

Если верить слухам, новую линейку смартфонов должны представить в мае месяце 2020 гоад. К сожалению, другой информации пока что нет.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 7
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550Лучшие наушники для дома. Philips SHE3550
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerРейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Смартфон Huawei P40 Premium получит пент...
Смартфон Huawei P40 Premium получит пентВ сети появились подробности о топовом камерофоне Huawei P40 Premium, выход которого состоится через неде...
Революция в 3D-печати: объекты можно пе...
Революция в 3D-печати: объекты можно пеИсследователи из Лаборатории прикладных фотонных приборов (LAPD) EPFL в Швейцарии разработали революционн...
Теннисист Даниил Медведев продолжает бор...
Теннисист Даниил Медведев продолжает борВ третьем круге Australian Open соперником Даниила стал австралиец Алексей Попырин, имеющий русские корни...
HMD Global тестирует флагман Nokia 9.2 P...
HMD Global тестирует флагман Nokia 9.2 PКомпания HMD Global тестирует флагман Nokia 9.2 PureView с фронтальной камерой, которую разместят под экр...
Разработчики Borderlands 3 начали раздач...
Разработчики Borderlands 3 начали раздачКомпания Gearbox Software опубликовала в социальных сетях SHIFT-код для получения пяти золотых ключей в B...
Компания Chieftec представила новый корп...
Компания Chieftec представила новый корпChieftec Scorpion 3 - обновленная версия корпуса Scorpion 2. По словам производителя, это последний корпу...
Издатель 2K Games удалил свои проекты из...
Издатель 2K Games удалил свои проекты изНовый сервис компании NVIDIA GeForce NOW предлагает играть в игры с удаленных серверов, не используя рес...
Умные часы TicWris Max 4G за $ 160 с хар...
Умные часы TicWris Max 4G за $ 160 с харУмные часы TicWris Max 4G, стоимостью $ 160, имеют конфигурацию, идентичную iPhone 7. ...
Sony Xperia L4 получит процессор MediaTe...
Sony Xperia L4 получит процессор MediaTeКомпания Sony представила новый бюджетный смартфон Xperia L4. ...
Подборка беспроводных игровых наушников ...
Подборка беспроводных игровых наушников Погружение в виртуальную реальность должно быть максимальным, иначе от игр настоящего удовольствия не пол...
Facebook, Microsoft, Twitter и другие IT...
Facebook, Microsoft, Twitter и другие ITВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сотрудничает с несколькими крупнейшими мировыми технологическ...
Конференцию Google I/O 2020 отменили...
Конференцию Google I/O 2020 отменилиКомпания Google опубликовала сообщение в социальной сети Twitter, согласно которому конференцию Google I/...
Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerРейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатураОбзор Logitech G915 Lightspeed. Лучшая беспроводная механическая клавиатура
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor