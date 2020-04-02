Huawei Nova 7 может получить процессор Kirin 985

Китайская компания Huawei готовит к выходу новую линейку смартфонов Nova 7. В просторах интернета появились некоторые подробности о новиках.

В новую линейку войдут два смартфона: Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro. По слухам сети, новинки получат новый фирменный процессор Kirin 985. Этот процессор построен по 7-нанометровому техпроцессу EUV с фирменным модемом Balong 5000, который поддерживает сети пятого поколения 5G.

Если верить слухам, новую линейку смартфонов должны представить в мае месяце 2020 гоад. К сожалению, другой информации пока что нет.