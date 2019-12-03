Huawei P Smart (2019) получил стабильную версию Android 10

Мы уже писали о том, что компания Huawei выпустила операционную систему Android 10 для смартфонов Huawei P30, Mate 20 и Nova 5T. Теперь настала очередь бюджетной модели Huawei P Smart (2019), которая начала получать стабильную версию EMUI 10 на Android 10 в Европе. Прошивка EMUI под номером 10.0.0.134 весит целых 3 ГБ и несет в себе главные нововведения Android 10.

Напомним, что представленный в конце прошлого года Huawei P Smart (2019) оснащается фирменным восьмиядерным чипсетом HiSilicon Kirin 710, 6,21 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.0.