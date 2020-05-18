Huawei P Smart S слили в сеть

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei P Smart S, который компания вроде как должна будет анонсировать в ближайшем будущем. Однако самого анонса до сих пор нет, а вот инсайдеры уже слили в сеть новые фотографии данного смартфона. Оказалось, что производитель принял решение ничего в своем новом гаджете не менять, а просто установил чуть более мощное железо в старый корпус. Выглядит смартфон достаточно привлекательно, вот только на фоне новых запретов брать данный гаджет мы бы никак не советовали, так как продукт, мягко скажем, под большим вопросом. Возможно, вскоре на нем тоже пропадут сервисы Google и тогда низкая цена гаджета не будет оправдывать тех недостатков, которые появятся.