Huawei P Smart Z и его функции

Производитель обещает до 14 часов автономной работы при активном использовании интернета в сетях 4G от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. В режиме прослушивания локальной музыки одной зарядки хватает на 65 часов работы, а в режиме непрерывной трансляции видео — на 9 часов.Смартфон оснащён двойной основной камерой, состоящей из модулей на 16 и 2 Мп. Диафрагма f/1.8 позволяет захватывать больше света, обеспечивая яркие снимки при низком освещении. Также поддерживается съемка видео в режиме Slow-Motion с частотой 480 кадров в секунду.Одной из особенностей новинки стала выдвигающаяся 16 Мп фронтальная камера с интеллектуальными алгоритмами съёмки. При активации камера за секунду поднимается и готова к использованию. Из-за отказа от выреза динамик был перемещён на верхнюю рамку, а датчик освещённости — в нижнюю часть экрана. По заверениям производителя, конструкция фронтальной камеры способна выдержать не менее 100 000 срабатываний, чего достаточно на 2,7 года эксплуатации.Стоимость новинки составит 19990 тысяч рублей.