Huawei P Smart стоит 15 тысяч рублей

Появилась официальная стоимость смартфона Huawei P Smart, который недавно прибыл в Россию и теперь будет завоевывать средний сегмент мобильного рынка. Стоимость смартфона составляет 15 тысяч рублей, это весьма неплохая цена, если учитывать, что продукт относится к среднему уровню, но предоставляет вам громадный набор возможностей и функций. Например, не может не радовать дисплей с диагональю 5,7 дюймов при разрешении 2160 на 1080 точек, этого вполне достаточно для использования продукта в повседневной жизни и получать от него удовольствие. Плюс, 32 гигабайта встроенной памяти, это тоже плюс, который позволит сразу не покупать карту памяти и не думать о том, что не хватит памяти на некоторые приложения. За 15 тысяч рублей у гаджета просто нет конкурентов на рынке, которые бы могли что-то противопоставить.