Huawei P smart Z скоро в России

В последнее время производители смартфонов все чаще стали радовать нас своими интересными решениями за вполне разумные деньги. Например, вы можете получить смартфон Huawei P smart Z, который уже 10 числа приедет в Россию, с выдвижной камерой и производительной начинкой. Весьма интересный продукт, который работает на уровне флагманов, но зато стоит намного дешевле. Для некоторых пользователей это отличная возможность получить крутой смартфон за вполне разумные деньги, плюс у компании Huawei отличная репутация. Осталось только подождать релиза в нашей стране и посмотреть на прямых конкурентов. Есть ощущение, что они очень сильно проигрывают в гонке за привлекательность для покупателя. А вы бы купили такой смартфон?