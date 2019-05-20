Смартфон получит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником. Его оснастят 6.4-дюймовым экраном с разрешением 2310×1080 пикселей и вырезом для фронтальной камеры на 16 Мп (f/2.2). Аппарат будет иметь аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и портом USB-C. На задней стороне смартфона установят сканер отпечатков пальцев и камеру с четырьмя модулями. Основной сенсор на 24 Мп с f/1.8. Остальные три дополнительные на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. За что отвечает каждый пока не известно.

Huawei P20 Lite (2019) будет работать на Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Смартфону также приписывают 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, процессор Kirin 710, NFC, Bluetooth 4.2, двухдиапазонным Wi-Fi и гибридный слот для двух SIM и карты памяти. Новинку должны представить уже в ближайшее время с ценником 280-330 евро. В наличии будет три расцветки корпуса: Midnight Black, Crush Blue и Charming Red.