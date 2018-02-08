Huawei P20 Lite на рендере от OnLeaks

Сегодня стало известно о том, что 27 марта будут анонсированы Huawei P20, P20 Plus и P20 Lite. Предполагается, что старшие модели получат тройную камеру, созданную совместно с брендом Leica. Младшая версия довольствуется «обычной» двойной камерой и 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Сегодня подробными рендерами грядущей новинки поделился известный искатель утечек @OnLeaks. В целом, дизайн как передней, так и задней панели Huawei P20 Lite напоминает небезызвестный iPhone X. Отметим порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и двойную фронтальную камеру.