Huawei P20 Lite показали раньше времени

Компания Huawei представила свой мобильный телефон P20 Lite немного раньше, чем ожидали фанаты и пользователи. Внутри гаджета установлен фирменный процессор Huawei под названием Kirin 659, он работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,36 гигагерца. Собственно, это довольно интересная модель, которая пусть и не является самой мощной на рынке, но мощности с головой достаточно, чтобы вы играли в любимые игры и получали от этого наслаждение. Правда, производитель решил скопировать все особенности дизайна яблочного флагмана и это не очень хорошо сказалось на общем внешнем виде продукта. Например, на передней панели поместили и челку, и логотип производителя, хотя можно было обойтись и без этого совершенно. Видимо, дизайнеры там действительно просто обводят другие флагманы на бумаге.