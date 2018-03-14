Huawei P20 Lite показался на новых пресс-рендерах

В сети появились новые пресс-рендеры смартфона Huawei P20 Lite, который еще не был представлен официально. Ранее сегодня стало известно о том, что в различных странах смартфон выйдет под названием Huawei Nova 3e. Слухи прочат устройству 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятор на 2900 мАч, восьмиядерный процессор с частотой 2,36 ГГц (вероятнее всего, фирменный Kirin 659), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру 16 Мп+2 Мп, 24-Мп камеру для селфи, а также предустановленную Android 8.0.0 Oreo. Габариты устройства составят 148,6:71,2:7,4 мм, а вес – 145 г. Ориентировочная цена смартфона равна 369 евро. Официальный анонс Huawei P20 Lite ожидается в конце марта.