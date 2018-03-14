Huawei P20 Lite попал на фото

В интернете довольно долго обсуждали возможность выхода смартфона Huawei P20 с планкой в верхней части дисплея. Вот появились первые фотографии смартфона Huawei P20 Lite и учитывая, что дизайн у продуктов не отличается, можно смело говорить о новом тренде на «челки» в верхней части экрана. Это позволило производителю увеличить диагональ дисплея, во всяком случае на бумаге, при достаточно компактных размерах устройства. Пока что говорить о производительности или каких-то других деталях смартфона я не решаюсь, так как все это слухи и до официального анонса никакой информации получить не удается, но компания должна выпустить что-то крутое. Этот гаджет выглядит не очень красиво, так как мне не нравится эта вставка сверху, но это же тренд и никуда от этого уже не деться. Будем ждать релиза вместе с вами.