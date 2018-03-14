Huawei P20 Lite выйдет под названием Huawei Nova 3e

Еще месяц назад искатель утечек Эван Блэсс заявил, что смартфон Huawei P20 Lite выйдет в различных странах под названием Huawei Nova 3e. Сегодня компания Huawei приглашение на презентации смартфона Huawei Nova 3e, которая запланирована на 20 марта этого года. Аппарат на рендере очень похож на уже не раз мелькавший в утечках Huawei P20 Lite.

Смартфону прочат 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятор на 2900 мАч, восьмиядерный процессор с частотой 2,36 ГГц (вероятнее всего, фирменный Kirin 659), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру 16 Мп+2 Мп, 24-Мп камеру для селфи, а также предустановленную Android 8.0.0 Oreo. Габариты устройства составят 148,6:71,2:7,4 мм, а вес – 145 г. Ориентировочная цена смартфона равна 369 евро.