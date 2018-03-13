Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite показались на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт опубликовал качественные пресс-рендеры смартфонов Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite, которые еще не были представлены официально. По словам источника, Huawei P20 будет стоить 679 евро, Huawei P20 Pro оценена в 899 евро, а Huawei P20 Lite обойдется в 369 евро. Напомним, что официальный анонс смартфонов состоится 27 марта в Париже.

По предварительным данным, Huawei P20 Pro получит процессор Kirin 970, 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ памяти, тройную камеру 12 Мп цвет + 16 Мп ч/б + 16 Мп телеобъектив со светосилой f/1,8 и OIS и 8-Мп фронтальную камеру с апертурой f/2,0.

Huawei P20 Lite прочат 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятор на 2900 мАч, восьмиядерный процессор с частотой 2,36 ГГц (вероятнее всего, фирменный Kirin 659), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру 16 Мп+2 Мп, 24-Мп камеру для селфи, а также предустановленную Android 8.0.0 Oreo. Габариты устройства составят 148,6:71,2:7,4 мм, а вес – 145 г.