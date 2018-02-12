Huawei P20 Plus копирует дизайн iPhone X

Желание компаний копировать изыски дизайна яблочного флагмана только набирают обороты. Пока Apple успешно, или не очень, продавала свой iPhone X, дизайнеры Huawei думали как бы им скопировать дизайн и не попасть под суд. Собственно, было принято решение скопировать тыльную панель почти полностью, только камеру немного иначе разместить и прицепить логотип компании в другое место, а на переднюю панель тоже поставить двойную камеру на монобловь. Это смотрится весьма нелепо и не очень красиво, но что-то мне подсказывает, что это далеко не первый смартфон в таком дизайне. Все же, китайские компании очень любят копировать стиль Apple и у них это даже неплохо получается. Будем ждать релиза Huawei P20 Plus и посмотрим, насколько предсказания окажутся правдивыми. В любом случае - смартфон интересный.