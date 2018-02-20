Huawei P20 Plus появились на фотографиях

Появились новые изображения мобильного телефона Huawei P20 Plus, который оказался весьма привлекательным. Правда, пока нельзя говорить с уверенностью о том, что этот гаджет хорош для конкуренции с другими флагманами, ведь на сегодняшний день это просто рендеры из сети. Производитель давно планировал изменить дизайн своих устройств, ведь большинство смартфонов флагманского уровня уже давно перешли на новый формат дисплея и дизайна, плюс ничего нет про характеристики гаджета, которые тоже достаточно важны. На картинках же видно, что смартфон получил систему из камер, большой дисплей и теперь логотип находится в другом месте, что тоже достаточно нестандартно и ранее компания никогда туда не ставила свое название. Очень интересно было бы посмотреть на эту новинку в жизни, так что ждем анонса.