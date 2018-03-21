Huawei P20 Pro Porsche Design может получить 512 ГБ ПЗУ

2018-03-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P20 Pro; [129]
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о некоем смартфоне Huawei с 6 ГБ оперативной и рекордными 512 ГБ встроенной памяти. Некоторые эксперты полагают, что речь идет о премиальной версии Huawei P20 Pro, которая может получить название Porsche Design. Отметим, что ранее премиальные издания получали лишь смартфоны серии Mate, однако выход Mate 11 состоится только в конце года.

Что до Huawei P20 Pro , то ему прочат тройную камеру на 40 Мп, 8 Мп и 20-Мп, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменный процессор Kirin 970, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Цена Huawei P20 Pro составит 899 евро. Официальный анонс Huawei P20 и Huawei P20 Pro состоится 27 марта в Париже.

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