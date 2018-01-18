Huawei P20 Pro получит дисплей с соотношением сторон 19:9

В базе данных веб-приложения HTML5Test, в котором браузеры тестирует на совместимость со стандартом HTML5, появились сведения о смартфоне Huawei P20 Pro. Самое любопытное в тесте – ориентировочное (в приложении указывается лишь треть реального разрешения) разрешение дисплея 360:760 пикселей, что соответствует соотношению сторон 19:9. Это значит, что смартфон получит более удлиненный дисплей, нежели другие безрамочные модели. Обычным среди таких смартфонов считается соотношение 18:9 или 18,5:9, как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy A8. Ранее в том же приложении засветился смартфон Huawei P20 с соотношением сторон 18,7:9.