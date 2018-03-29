Huawei P20 Pro порадовал камерой

Представлен новый смартфон Huawei P20 Pro, который не только покорил пользователей своими возможностями к фотографии, но и показал, насколько устройства из Китая могут быть крутыми. Начнем с того, что гаджет выглядит нереально стильно — у него тыльная панель очень качественно выполнена, особенно тот вариант, где переливаются цвета, плюс камеры расположены адекватно друг от друга. Помимо этого, устройство получило производительную начинку, классный дисплей и массу прочих приятных дополнений. Стоит отметить, что и цена гаджета очень классная — от 900 евро и дороже. Видимо, китайские компании тоже решили, что пора бы стоимость поднять, аудитория уже и так приличная. Будем следить за новостями о гаджете, особенно интересна его стоимость для ранка России. Может даже курс адекватно переведут, как думаете?