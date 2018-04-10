Huawei P20 Pro разобрали на части

Специалисты из iFixit провели вскрытие мобильного телефона Huawei P20 Pro. Оказалось, что инженеры сильно постарались сделать смартфон пригодным для ремонта, но у них не сильно получилось в итоге. Общая оценка продукта составляет 4 из 10 баллов, то есть заметно лучше любого современного флагмана, но все еще достаточно печально. Думаю, что на продажах мобильного телефона это никак не скажется, ведь потенциальный покупатель смотрит в первую очередь на качество съемки на камеру и на дисплей, а уже потом обращает внимание на такие вещи как ремонт и стоимость комплектующих. Думаю, в будущем флагманы вовсе перестанут разбирать, так как они вовсе не пригодны к замене чего-либо после механического повреждения, проще сдать на детали. Будем с нетерпением ждать, когда в сети появятся оценки младшей модели линейки.