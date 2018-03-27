Huawei P20 Pro с тройной камерой Leica представлен официально

Как и ожидалось, сегодня компания Huawei официально представила свои новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro. Старшую модель оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo. Размеры равны 155:73,9:7,8 мм, а вес – 180 граммам.

Стандартная модель Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч и защитой от брызг. Габариты новинки составляют 149,1:70,8:7,65 мм, а вес – 165 граммов. Новинки будут доступны для покупки во втором квартале этого года в чёрной, золотистой, синей и сиреневой расцветках.