Huawei P20 и P20 Plus показались на новых рендерах

Китайские сетевые источники поделились очередной порцией пресс-фото флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Plus. Судя по снимкам, новинки будут отличаться сканером отпечатков пальцев на передней панели и раздельной качелькой громкости. Старшей версии приписывают процессор Kirin 970, 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ памяти, тройную камеру 12 Мп цвет + 16 Мп ч/б + 16 Мп телеобъектив со светосилой f/1,8 и OIS и 8-Мп фронтальную камеру с апертурой f/2,0. Цена смартфона составит 5899 юаней или около 52 400 рублей.