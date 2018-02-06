Huawei P20 на фото в чехле

В сети активно появляются фотографии с новым смартфоном Huawei P20, который компания вроде как планирует анонсировать в самое ближайшее время. В принципе, можно смело верить фотографиям, так как ранее таким же образом были слиты и другие флагманы компаний на рынке. Суть в том, что производители чехлов и аксессуаров получают от компаний вроде Huawei технические характеристики продукта до анонса, чтобы на момент релиза уже было достаточно чехлов и прочих вариантов аксессуаров. И, эти спецификации часто сливают в сеть, так как у производителей чехлов обычно не так все хорошо с защитой информации, а может Huawei и сама не против, чтобы смартфон с тремя камерами на тыльной стороне сили в сеть еще до официального анонса. Это крутая фишка, которая точно нуждается в шумихе в интернете, правда?