Huawei P20 появился в базе TENAA без тройной камеры

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фото флагманского смартфона Huawei P20, который еще не был представлен официально. Устройство на снимках не соответствует ни одной из ранее опубликованных утечек. Двойная камера вместо тройной, домашняя кнопка на передней панели, фронтальная камера, выровненная по центру, а не с краю. Разговорный динамик и вовсе отсутствует. Как именно будет выглядеть новый флагман от Huawei, мы узнаем лишь 27 марта. На презентации также будет анонсирован продвинутый флагман Huawei P20 Plus и более доступная версия Huawei P20 Lite.