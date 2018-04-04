Huawei P20 приехал в Россию

На территории России стала известна стоимость смартфона Huawei P20, который только недавно анонсировали, и она даже очень адекватная. Стоимость гаджета для стран Европы составляет 650 евро, это примерно 43-44 тысячи рублей, по сегодняшнему курсу. На территории нашей же страны смартфон продают за 45 тысяч рублей. То есть, цена вполне себе адекватная и лишь на тысячу дороже, чем в странах Европы. Большинство других производителей продает свои устройства в нашей стране по более высокой стоимости, переводя свои цены по курсу доллара к рублю как 1 к 70, делая запас на будущее, если вдруг курс обвалится. В Huawei решили не делать таких вот хитрых планов и выпустили смартфон по адекватной стоимости. Учитывая его характеристики и возможности камеры, продукт вполне может уделать конкурентов по рынку.