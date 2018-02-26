Huawei P20 скопировал фишку iPhone X

Несмотря на тот факт, что пользователи окрестили выемку у iPhone X монобровью и не смеялся над этим решением в дизайне только ленивый, некоторые компании решили эту фишку забрать себе и реализовать в новых смартфонах. Вот появились изображения мобильного телефона Huawei P20, который так же получил монобровь в верхней части экрана. Там установили камеру и может датчики еще какие-то, но в целом это выглядит не очень круто. И, что самое главное, нет не одной разумной причины такого решения - производитель просто скопировал особенности другого продукта, не понимая зачем оно ему нужно. Уберите эту бровь, либо уберите камеру вовсе, и тогда это будет дерзкое решение, но пока на это никто не решился. Вот и копируют яблочный недочет в своих гаджетах с надеждой сделать более яркое устройство, чем у конкурентов.