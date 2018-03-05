Huawei P20 в четырех вариациях

Появились данные о том, что серия смартфонов Huawei P20 будет состоять из четырех устройств. То есть, компания запустит в свет сразу четыре мобильных телефона и тем самым поставит пользователей в ступор, на первое время. Однако, это дает вам возможность выбирать — можно взять самую простую версию, которая пусть и не получит всех тех крутых фишек, что топовая модель, но дизайн здесь крутой, начинка привлекает и все в таком духе. Далее, будет средняя, пред-топовая и топовая модель, позволяющие выбрать себе одну модель и удовлетворить все потребности в жизни. Осталось только подождать релиза, выбрать то, что вам нравится, и можно брать. Думаю, для многих это наиболее оптимальный вариант, особенно если вы хотите платить только за ту мощность, которую потом будете реально использовать.