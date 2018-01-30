Huawei P20 в трех модификациях

Появилась информация о мобильном телефоне Huawei P20, который в ближайшее время должны анонсировать в сети. Данный смартфон получит сразу три варианта модификации - стандартная версия смартфона, которую готовят к релизу как флагман компании, плюс улучшенная версия с более производительной начинкой и большей диагональю дисплея, и более простая версия, которая будет называться Lite и которую будут предлагать пользователям как более доступный продукт на случай, если флагман для вас слишком дорогой оказался. Это весьма интересная идея, которая позволит всем получить именно тот смартфон, который хочется, но из-за такой сегментации линейки у разработчиков софта и игр будет больше головной боли, ведь оптимизировать свои продукты нужно сразу под три смартфона, а не под определенную модель с одним набором железа.