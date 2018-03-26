Huawei P20 вновь сливают

2018-03-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P20; [118]
До релиза флагманского смартфона Huawei P20 осталось совсем немного времени, так что пользователи со всего мира решили максимально активно заниматься сливом информации. Это и хорошо, ведь мы можем узнать больше про устройство, и плохо, так как пользователи просто утопают в количестве информации и уже не знаю что из этого правда, а что — нет. Например, все уверены в том, что новинка получит три камеры на тыльной панели, хотя это смотрится довольно странно и производитель ничего такого не планировал в последнее время. Помимо этого, есть некоторые вопросы к дизайну гаджета, ведь недавно был представлен 20 Lite и он прямо кардинально отличается от того, что планирует показать китайская компания на своей презентации. Осталось только надеяться, что гаджет будет действительно интересным.


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