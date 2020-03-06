Huawei P40 Lite E с процессором Kirin 710F за 163 евро

Компания Huawei представила представила ещё один флагманский смартфон.

Новинка получила название Huawei P40 Lite E. Новинка является полной копией Huawei Y7p из китайского рынка.

Смартфон Huawei P40 Lite E оснастили 6.39 дюймовый IPS LCD дисплеем с разрешением экрана HD+ и круглым вырезом в левом углу для фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает фирменный процессор Kirin 710F в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность Huawei P40 Lite E отвечает энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч с портом microUSB и 10-ваттной зарядкой.

Основная камера получила три модуля на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Также смартфон получил разъем для наушников и Bluetooth 5.0. Работать смартфон будет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1 без сервисов Google. Но вместо них будет установлен сервис Huawei Mobile Services и магазин приложений AppGallary.