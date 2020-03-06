Huawei P40 Lite E с процессором Kirin 710F за 163 евро

2020-03-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei P40 Lite E; [44]
Компания Huawei представила представила ещё один флагманский смартфон.

Новинка получила название Huawei P40 Lite E. Новинка является полной копией Huawei Y7p из китайского рынка.

Смартфон Huawei P40 Lite E оснастили 6.39 дюймовый IPS LCD дисплеем с разрешением экрана HD+ и круглым вырезом в левом углу для фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает фирменный процессор Kirin 710F в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность Huawei P40 Lite E отвечает энергоёмкий аккумулятор на 4000 мАч с портом microUSB и 10-ваттной зарядкой.

Основная камера получила три модуля на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Также смартфон получил разъем для наушников и Bluetooth 5.0. Работать смартфон будет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1 без сервисов Google. Но вместо них будет установлен сервис Huawei Mobile Services и магазин приложений AppGallary.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Lite E
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