Huawei P40 Lite легко ремонтируется

В последнее время пользователи привыкли к тому, что после релиза нового флагмана кто-то его разбирает на части, после чего совершенно спокойно говорит о том, сколько баллов по ремонтопригодности данный продукт получает. В этот раз досталось смартфону Huawei P40 Lite, который решили разобрать на мелкие детали. Оказалось, что смартфон хорошо собран и весьма пригоден к ремонту. Это говорит нам о том, что если пользователь урони свой гаджет или разобьет его, то можно будет пойти в сервис и за вполне разумные деньги получить крутой гаджет в целости и сохранности. Правда, конечно, если вы уроните смартфон на дисплей, то ремонт отнимет у вас приличную сумму денег, так как в этом гаджете дисплей является одним из самых дорогих компонентов.