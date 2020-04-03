Huawei P40 Pro новый рекордсмен DxOMark

Специалисты DxOMark оценили камеру ного флагмана Huawei P40 Pro.

Специалисты отметили хороший зум, систему автофокусировки, баланс текстуры/шума, ночной режим и эффект боке.

Также камера смартфона отлично справляется и при съёмки видео.

Из минусов отменитили: временами неточное цветопередача и баланс белого, небольшой шум при слабом освещении, неточный баланс белого при съёмке в помещении с лампами накаливания и скачки в резкости между кадрами при съемке видео.

Флагман Huawei P40 Pro получил средний бал 128, 140 баллов за фото и 105 баллов за видео.

Huawei P40 Pro занимает первое место с большим отрывом среди остальных флагманов.