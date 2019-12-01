Huawei P40 Pro приписывают восемь камер

Компания Huawei уже работает над разработкой нового флагманского семейство P40.

По слухам интернета, новая модель Huawei P40 Pro получит сразу восемь камер: это тройная селфи камера и основная с пятью модулями. Фронтальная камера должна получить 32 + 20 Мп. А вот основная камера получит 64 мегапиксельный основной датчик, 52 мегапиксельный широкоугольный модуль, датчик ToF и кинематографический модуль. Камера сможет обеспечить 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум. Внутри смартфона разместят новый процессор Kirin 990. Экран получит OLED дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц и разрешения 2К.