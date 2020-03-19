Huawei P40 на новых фото

2020-03-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P40; [70]
Некоторое время назад на просторах интернета появились первые рендеры смартфона Huawei P40 и многие надеялись, что это обман и просто кто-то решил очень красиво нарисовать смартфон китайской компании. Однако теперь оказалось, что на самом деле смартфон именно так и будет выглядеть, так как на просторах сети появилось сразу несколько фото с разными ракурсами, на которых красуется Huawei P40 во всей красе. У него на тыльной стороне расположена система из камер на довольно большой черной прямоугольной панели, которая полностью скопирована с новых устройств компании Samsung и выглядит это не очень привлекательно. Видимо, в компании решили, что этот шаг позволит привлечь дополнительную аудиторию, но мы в это верим очень слабо.


Комментарии и отзывы Huawei P40
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