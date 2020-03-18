Huawei P40 на новом рекламном постере

Китайская компания Huawei 26 марта представит новый флагман P40. А пока компания продолжает выпускать рекламные постере, где постер раскрывает некоторые подробности смартфона.

Судя рекламного постера, компания Huawei сделала акцент на фронтальную камеру смартфона. На дисплее смартфона в левом верхнем углу выделены три звезды. Скорее всего, это намек, что смартфон получит три модуля фронтальной камеры. Какими именно они будут, пока что неизвестно. Также на рекламном постере указана дата презентации смартфона Huawei P40.