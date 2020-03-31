Huawei P40 обошел санкции

Думаю, если вы следите за ситуацией на рынке смартфонов, то знаете, что компания Huawei недавно подверглась санкциям со стороны правительства США. Власти США запретили компании Huawei использовать американские комплектующие и софт, так как это было запрещено на законодательном уровне. Однако после релиза смартфона Huawei P40 стало понятно, что внутри гаджета находятся комплектующие, которые все же были произведены в США. Вероятно, некоторые санкции были сняты или же компания нашла возможность обойти запрет на каком-то юридическом уровне. В любом случае, смартфон выглядит достаточно привлекательно и интересно, особенно если вы хотите получить качественную камеру и для вас не проблема установить дополнительный софт.