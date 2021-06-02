Huawei P50 официально показали на фото

Huawei представила свой новый флагманский смартфон, продемонстрировав первое официальное изображение смартфона Huawei P50, но признав, что прямо сейчас китайская компания не уверена, когда именно новый смартфон действительно выйдет на рынок. Первоначальный план состоял в том, чтобы выпустить флагманский смартфон уже этой весной, заявила сегодня Huawei, но глобальная политика подорвала эту дорожную карту.«По причинам, которые вы все знаете, дата запуска еще не назначена, — отметил сегодня в прямом эфире компании генеральный директор Huawei Mobile Ричард Ю, — но мы пытаемся понять, как сделать этот замечательный продукт доступным для вас».

Новейшая модель серии P, ориентированная на фотографии, P50 — самая свежая разработка Huawei и Leica. Это, безусловно, уникальное устройство, которое будет выполнено в достаточно тонком корпусе с продвинутой системой камер. Наиболее очевидным является дизайн задней панели в виде двойного круга, который Huawei использует для нескольких камер и датчиков P50. К сожалению, Huawei не раскрыла никаких подробностей относительно того, из чего могут состоять эти датчики. Предыдущие телефоны серии P предлагали сенсоры сверхвысокого разрешения, складные перископические зум-объективы и широкоугольные камеры, причем Huawei в некоторых итерациях использовала совершенно разные комбинации линз и датчиков. Остается лишь надеяться, что производитель представит гаджет в указанные сроки.