Huawei P50 официально показали на фото

«По причинам, которые вы все знаете, дата запуска еще не назначена, — отметил сегодня в прямом эфире компании генеральный директор Huawei Mobile Ричард Ю, — но мы пытаемся понять, как сделать этот замечательный продукт доступным для вас».
Новейшая модель серии P, ориентированная на фотографии, P50 — самая свежая разработка Huawei и Leica. Это, безусловно, уникальное устройство, которое будет выполнено в достаточно тонком корпусе с продвинутой системой камер. Наиболее очевидным является дизайн задней панели в виде двойного круга, который Huawei использует для нескольких камер и датчиков P50. К сожалению, Huawei не раскрыла никаких подробностей относительно того, из чего могут состоять эти датчики. Предыдущие телефоны серии P предлагали сенсоры сверхвысокого разрешения, складные перископические зум-объективы и широкоугольные камеры, причем Huawei в некоторых итерациях использовала совершенно разные комбинации линз и датчиков. Остается лишь надеяться, что производитель представит гаджет в указанные сроки.