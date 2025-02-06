Huawei Pura 80 Ultra получит китайский дюймовый сенсор

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камерах флагманских смартфонов Huawei Pura 80, которые будут представлены этой весной. Итак, старшая модель Pura 80 Ultra получит главный модуль на базе первого китайского сенсора оптического формата 1 дюйм. Предполагается, что это будет сенсор производства OmniVision. Также смартфон оснастят перископным модулем на "очень крупном" датчике изображения. Что касается Pura 80 Pro, то здесь тоже будет использоваться дюймовый сенсор и более скромный 50-Мп «перископ», а Pura 80 достанется главный модуль на основе датчика 1/1,3 дюйма и перископный модуль разрешением 12 Мп. Впрочем, источник утверждает, что конфигурации камер еще не финальные и производитель может их изменить.