Huawei Pura 80 Ultra получит огромный перископ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о топовом смартфоне Huawei Pura 80 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического формата 1 дюйм и и оптики с переменной диафрагмой, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и перископным модулем на основе датчика формата 1/1.3 дюйма.

Ранее тот же источник сообщал, что базовая модель Huawei Mate 80 получит даунгрейд сканера отпечатка пальцев. Вместо современного ультразвукового дактилоскопического сенсора аппарат оснастят боковым сканером. Релиз серии Huawei Pura 80 ожидается весной следующего года.