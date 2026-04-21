Huawei Pura 90 показали на фото после анонса

Сразу после вчерашнего анонса Huawei Pura 90 инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото этой новинки. Отметим обновленный дизайн основной камеры и более заметную текстуру тыльной панели в синей расцветке.

Что касается параметров, смартфон получил 6,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2856:1320 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun, фирменный процессор Kirin 9010S, операционную систему HarmonyOS 6.1, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением и OIS), аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также корпус толщиной 7 мм и массой 210 г. Цена смартфона в Китае стартует с 690 долларов.

Стала известна цена смартфона Vivo V70 Elite…
Авторитетный информатор Абхишек Ядав раскрыл цены на смартфоны Vivo V70 и V70 Elite, которые будут предст…
Представлен доступный смартфон Vivo Y37+ 5G…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y37+ 5G, которая основана на 6-нанометровом процес…
Официально: флагман Vivo X300 Ultra выйдет в мае…
Компания Vivo объявила, что релиз смартфонов X300 Ultra и X300 FE состоится уже в следующем месяце. Речь …
Представлен недорогой смартфон HONOR X80i…
Компания HONOR представила в Китае свой новый смартфон HONOR X80i, который получил яркий AMOLED-дисплей с…
iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму - её уже производ…
Apple постепенно прокачивает линейку смартфонов iPhone передовыми технологиями в области мобильной фотогр…
Redmi Turbo 5 Max бьёт рекорды продаж …
Компания Xiaomi отчиталась об успехах представленного вчера в Китае смартфона Redmi Turbo 5 Max. Утвержда…
Смартфон REDMI A7 оценили в 115 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью REDMI A7, которая базируется на 12-нан…
Apple готовит к релизу складной iPhone Ultra…
Первый складной смартфон Apple, с огромной долей вероятности, появится этой осенью, наряду с iPhone 18 Pr…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
