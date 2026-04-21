Huawei Pura 90 показали на фото после анонса

Сразу после вчерашнего анонса Huawei Pura 90 инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото этой новинки. Отметим обновленный дизайн основной камеры и более заметную текстуру тыльной панели в синей расцветке.

Что касается параметров, смартфон получил 6,8-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2856:1320 пикселей, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun, фирменный процессор Kirin 9010S, операционную систему HarmonyOS 6.1, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру на 50 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением и OIS), аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также корпус толщиной 7 мм и массой 210 г. Цена смартфона в Китае стартует с 690 долларов.