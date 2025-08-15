Huawei Pura80 Ultra возглавил рейтинг AnTuTu

Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона Huawei Pura80 Ultra. Китайская новинка набрал 175 баллов и возглавила рейтинг камерофонов. Предыдущий лидер в лице OPPO Find X8 Ultra отстаёт аж на 7 баллов. Специалисты остались довольны практическими всеми аспектами. Из негатива – небольшое искажение цветов и яркости при работе в сложных световых условиях.

Напомним, что Pura 80 Ultra получил основную камеру с пятью модулями. В нее входит 50-Мп главный с дюймовым сенсором, оптикой с диафрагмой от F1.6 до F4.0 и оптической стабилизацией OIS, 50-Мп модуль с телеобъективом (3,7-кратное приближение, F2.4 и OIS), 12,5-Мп модуль с телеобъективом (9,4-кратный зум, F3.6 и OIS), 40-Мп сверхширокоугольный модуль (F2.2) и 1,5-Мп многоспектральный датчик.