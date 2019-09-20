Huawei Vision готов к продажам

Официально представлен телевизор Huawei Vision, который компания создавала на своей собственной операционной системе Harmony OS специально для ухода в сторону от сервисов Google. Ведь на текущий момент производитель переживает серьезные проблемы при работе с сервисами американской компании и нужно было что-то делать, дабы не терять покупателей. В итоге было принято решение сделать свою операционную систему и под нее уже делать приложения, выпускать софт и так далее. В итоге продукт получился шикарным, у него большой экран и продвинутая операционная система, что в итоге должно привести покупателей к мысли о приобретении нового гаджета. Правда, вопрос в качестве контента под такой телевизор, весь софт очень важен, верно?