Huawei Watch 3 получат HarmonyOS: первые снимки слили в сеть

Крупное мероприятие Huawei состоится всего через день или два, в зависимости от того, на какой стороне мира вы находитесь, и многим будет любопытно, что на самом деле предлагает HarmonyOS. Huawei, скорее всего, будет уделять особое внимание тому, как ее собственная ОС будет работать на смартфонах, поскольку она не может получить приложения и сервисы Google Play на своих устройствах. Тем не менее, часть обещаний производителя относительно HarmonyOS заключается в ее способности работать на многих интеллектуальных устройствах включая такие умные часы, как предполагаемые Huawei Watch 3, которые некоторые пользователи сети сфотографировали и отправили на всеобщее обозрение. Информационное издание IT Home заполучило несколько фотографий того, что, по мнению инсайдеров, называется Huawei Watch 3.

С точки зрения дизайна данные умные часы сохраняют круглый корпус своего предшественника, но немного меняют расположение аппаратных элементов управления. Самым большим изменением, конечно же, будет программное обеспечение, но на первый взгляд оно может не сильно отличаться от LiteOS Huwaei. Циферблат с ярлыками приложений по-прежнему присутствует, а также есть раскрывающаяся панель уведомлений. Одно из этих уведомлений поступает от WeChat, одной из самых популярных служб обмена сообщениями в Китае, но неясно, просто ли это уведомление или на умных часах установлено локальное приложение. Благо, уже 2 июня мы узнаем все тонкости новинки.
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