Huawei Watch 4 получат поддержку спутниковой связи

В сети появились первые подробности о смарт-часах Huawei Watch 4, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что гаджет оснастят вставкой из цирконового материала вокруг экрана для лучшей износостойкости. Впрочем, данной особенностью сможет похвастаться только старшая версия часов. Также сообщается о поддержке спутниковой связи для отправки коротких текстовых сообщений. Пока такой возможности нет ни у одних умных часов на рынке. Напомним, что предыдущее поколение в лице Huawei Watch 3 было выпущено еще летом 2021 года.

Представлены смарт-часы IWO Pro DT8 Ultra+…
Сетевые источники сообщают о выходе умных часов IWO Pro DT8 Ultra+, которые предлагают дизайн в стиле App…
Garmin представила Vivomove Trend…
Рынок умных часов уже достаточно давно развивается и на текущий момент удивить пользователя умным гаджето…
Браслет Redmi Smart Band 2 вышел в Европе …
Компания Xiaomi дала старт европейским продажам умного браслета Redmi Smart Band 2, который в некоторых с…
Фитнес-браслет Redmi Band 2 получит крупный экран …
Компания Xiaomi поделилась первым тизером фитнес-браслета Redmi Band 2, который будет официально представ…
Samsung Galaxy Watch4 получили очень важную функцию…
Многие пользователи используют умные часы не только для того, чтобы получать уведомления из социальных се…
Samsung получила патент на проектор в умных часах…
Сегодня в сети появилась довольно интересная информация о новом патенте компании Samsung, который должен …
Garmin представила умные часы Forerunner 265…
На рынке умных часов на текущий момент есть всего один явный лидер — это компания Apple, которая продаёт …
Huawei Watch 4 получат поддержку спутниковой связи…
В сети появились первые подробности о смарт-часах Huawei Watch 4, которые еще не были представлены официа…
Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?Обзор Apple Watch SE Nike Edition. Стоит ли брать в 2022 году?
Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +
Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублейОбзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей
Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022
Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor