Huawei Watch 4 получат поддержку спутниковой связи

В сети появились первые подробности о смарт-часах Huawei Watch 4, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что гаджет оснастят вставкой из цирконового материала вокруг экрана для лучшей износостойкости. Впрочем, данной особенностью сможет похвастаться только старшая версия часов. Также сообщается о поддержке спутниковой связи для отправки коротких текстовых сообщений. Пока такой возможности нет ни у одних умных часов на рынке. Напомним, что предыдущее поколение в лице Huawei Watch 3 было выпущено еще летом 2021 года.