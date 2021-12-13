Huawei Watch D появился на реальных снимках

Умные часы Huawei - Watch D будут представлены 23 декабря вместе со складным смартфоном Mate V. Незадолго до мероприятия в интернете появились реальные фотографии умных часов Huawei Watch D.

Как предполагалось ранее, Huawei Watch D будут измерять артериальное давление, что является редкостью среди умных часов. Новые изображения демонстрируют нам коробку и подробную информацию о фактических измерениях артериального давления. Они показывают показания низкого и высокого давления, а также обнаружение пульса.

Кроме того, устройство будет предлагать измерение ЭКГ. Сообщается, что Huawei также сотрудничает с китайскими институтами здравоохранения, используя записи данных об артериальном давлении из Watch D для лечения гипертонии.

Часы будут иметь прямоугольный вид с двумя кнопками с правой стороны, одна из которых предназначена для меню.
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