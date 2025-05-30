Huawei Watch Fit 4 выпустили в России

Компания Huawei выпустила в продажу на российский рынок умные часы Watch Fit 4 и Watch Fit 4 Pro, которые оценены в 13 и 20 тысяч рублей соответственно. Бесплатным бонусом за покупку выступают беспроводные наушники FreeBuds SE 3.

Напомним, что Watch Fit 4 получили алюминиевый корпус с габаритами 43:38:9,5 мм и массой 27 граммов, ремешок из фторэластомера или нейлона, 1,82-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 480:408 пикселей и яркостью до 2000 нит, АКБ ёмкостью 400 мАч, поддержку беспроводной зарядки, время автономной работы до 7 или до 10 дней в энергосберегающем режиме, микрофон и динамик, адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC, модуль GPS и возможность мониторинга состояния здоровья и физической активности (ЧСС, уровень насыщения кислорода в крови, менструальные циклы, качества и длительность сна).