Huawei Watch Fit Elegant Edition скоро появится на прилавках Китая

Huawei выпустила умные часы Watch Fit в Китае, и теперь устройство официально поступит в продажу 8 января по цене 122 доллара США.

По слухам сети, умные часы Huawei Watch Fit получат элегантную версию. Элегантная версия получит металлический каркас и ремешок из фторкаучука. Также предполагается, что его розничная цена составит около 152 доллара США. Ожидается, что Huawei Watch Fit Elegant Edition сохранит ту же конфигурацию, что и обычная версия.

Это 1,64-дюймовый прямоугольный AMOLED-дисплей с разрешением 456 x 280 пикселей и 326 пикселей на дюйм. Умные часы имеют внутреннюю память 4 ГБ для песен и оснащены Bluetooth 5.0 для подключения к смартфонам. Кроме того, он поставляется с GPS, а также всеми основными датчиками, такими как акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, оптический датчик сердечного ритма и датчик SpO2.

Huawei Watch Fit работают на процессоре HiSilicon Kirin A1 и поставляется с 12 анимированными фитнес-курсами. Это еще не все, они также поддерживают HUAWEI TruSeen 4.0 (мониторинг сердечного ритма), HUAWEI TruSleep 2.0 (мониторинг сна), HUAWEI TruRelax (мониторинг стресса), мониторинг уровня кислорода в крови, отслеживание менструального цикла, уведомления приложений, оповещения о звонках и сообщениях. , напоминания, погода, будильник, секундомер и многое другое.