Huawei Watch GT 2 Pro поддерживают беспроводную зарядку

В последнее время крупным производителям электроники достаточно сложно привлечь внимание аудитории, так как мы уже видели практически все, что только можно представить. Но производители все еще пытаются как-то выйти на новый уровень привлекательности для своих покупателей. Например, разработчики часов Huawei Watch GT 2 Pro заявили, что новинка будет поддерживать беспроводную зарядку, а это большой бонус — больше не нужно будет подключать устройство к кабелю, а потом бросать на зарядку, ведь достаточно будет расположить часы на специальной платформе беспроводной зарядки. Правда, стоит уточнить, что сама беспроводная зарядка поставляться в комплекте с часами не будет, так что стоит приобрести ее отдельно в будущем.