Huawei Watch GT 2 готовы к релизу

В последнее время умные часы стали довольно популярным продуктом и буквально каждый хочет себе такой гаджет на руку, чтобы смотреть время, проверять уведомления, следить за состоянием своего организма и так далее. Однако для подавляющего большинства современных пользователей умные часы это еще и аксессуар, который является частью личного стиля. В этом плане умные часы Huawei Watch GT 2, которые отправились в предварительный заказ, очень даже круто выглядят, ведь они получили корпус диаметром 42 миллиметра и это довольно круто выглядит на руке. Да, в плане функций здесь тоже все отлично и производитель явно понимает, как радовать своих потенциальных покупателей. Во всем остальном часы просто отлично собраны, ждем цену.