Huawei Watch GT Runner выходит на мировой рынок по цене 299 евро

Huawei представила Watch GT 3 еще в октябре в рамках европейского запуска смартфона nova 9 и теперь компания представила свой следующий гаджет на Европейском континенте. Huawei Watch GT Runner имеют легкий корпус, улучшенную конструкцию антенны, такое же превосходное время автономной работы и персональные функции для занятий фитнесом.

Его 46-миллиметровый корпус содержит 1,43-дюймовый круглый AMOLED-экран, пульсометр TruSeen 5.0, встроенную систему позиционирования GNSS и 14-дневное время автономной работы. Конструкция часов выполнена таким образом, что антенны находятся за пределами круглой части корпуса, что улучшает сигнал и покрытие при связи со спутниками L1 и L5. Программное обеспечение HarmonyOS 2 поставляется со встроенным тренером с искусственным интеллектом для бегунов.

Цена Huawei Watch GT Runner составляет 299 евро.