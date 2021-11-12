Huawei Watch GT Runner выйдет 17 ноября

Компания Huawei объявила, что 17 ноября в Китае представит новые умные часы под названием Huawei Watch GT Runner. Huawei еще не детализировала характеристики Watch GT Runner, но плакаты, которыми она поделилась на Weibo, демонстрируют круглый дизайн умных часов. Huawei Watch GT Runner нацелен на профессиональных спортсменов, часы предоставят им данные об их темпе и индексе эффективности бега, а также о пройденном расстоянии и количестве ударов сердца в минуту.

Huawei Watch GT Runner также будет поставляться с двухчастотным GPS, обеспечивающим повышение производительности на 135% и устранение необходимости в смартфоне для отслеживания маршрутов тренировок.